ВР має намір дозволити поновлювати колишні військові звання офіцерам, до яких застосовували дисциплінарні стягнення
Верховна Рада має намір внести зміни до Дисциплінарного статуту Збройних сил України щодо поновлення під час воєнного стану в попередньому військовому званні офіцерів, до яких застосовували дисциплінарні стягнення.
За відповідний законопроєкт №9316 проголосували в першому читанні 286 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в телеграм-каналі.
Як раніше повідомлялося, законопроєкт передбачає можливість поновлення військовослужбовцям попереднього звання в разі його позбавлення за дисциплінарні вчинки незалежно від посади та за сумлінного виконання свого обов'язку під час дії воєнного стану.