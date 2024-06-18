ВР схвалила створення Національної установи розвитку

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку (НУР), що стане аналогом німецькому KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитна установа для реконструкції), повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев у вівторок.

Відповідні законопроєкти №11238 і №11239 за основу підтримали 233 народні депутати на пленарному засіданні ВР у вівторок, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"НУР – це державна спеціалізована установа (банк) із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки, яка буде реалізовувати програми кредитування відновлення країни", - пояснив нардеп.

Він зазначив, що НУР, зокрема, покликана вирішити проблеми з кредитуванням релокованого бізнесу, підприємств на прифронтових територіях, ВПО, а також проєктів із високим рівнем ризику.

За словами Гетманцева, Нацустанова розвитку отримає доступ до коштів приватних інвесторів для підтримки різноманітними фінінструментами переважно суб'єктів малого та середнього підприємництва, які потрапили у скрутне становище, але мають потенціал відновлення та розвитку.

Згідно з пояснювальними записками на сайті ВР, законопроєкт №11238 визначає підстави для створення НУР та ключові питання її діяльності, тоді як №11239 - особливості оподаткування коштів, одержаних на безповоротній основі від Національної установи розвитку.

Раніше, 3 червня, законопроєкти №11238 і №11239 про створення НУР було рекомендовано парламенту для ухвалення за основу.

Гетманцев зазначав, що законопроєкти було розроблено спільно з Мінфіном і НБУ.

Як повідомлялося, KfW було створено в повоєнній Німеччині в 1948 році як частину Плану Маршалла.