На Тернопільщині співробітники ДВБ викрили схему ухилення від мобілізації

Директор міжнародного благодійного фонду за $10 тис. гарантував отримання документів про інвалідність, повідомив Департамент внутрішньої безпеки (ДВБ) Національної поліції України.

"Уникнути мобілізації та легально виїхати за кордон пропонував чоловікам призовного віку житель Тернополя. Виявилося, що фігурант - керівник міжнародного благодійного фонду - обіцяв охочим оформити документи про наявність другої групи інвалідності", - ідеться в повідомленні ДВБ у фейсбуці у вівторок.

Зазначено, що фігурант запевняв, що "може вплинути на посадових осіб лікарської комісії, щоб офіційно визнали клієнта інвалідом другої категорії. Водночас зловмисна схема передбачала оформлення документів без фактичного проходження ухилянтами медкомісій у закладах охорони здоров'я".

Зазначено, що поліцейські разом з працівниками СБУ затримали фігуранта на гарячому, одразу після отримання ним грошей - $10 тис.

Слідчі поліції Тернопільщини вже оголосили керівнику благодійного фонду про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2) Кримінального кодексу України, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.