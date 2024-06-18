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12:06 18.06.2024

Українці в Угорщині зможуть отримати посвідку на проживання навіть із простроченим паспортом до скасування там надзвичайного стану

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Українці в Угорщині зможуть отримати посвідку на проживання навіть із простроченим паспортом до скасування там надзвичайного стану

Українці в Угорщині зможуть отримати посвідку на проживання навіть із простроченим паспортом, поки в Угорщині триває надзвичайний стан, запроваджений у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Паспорт, термін дії якого закінчився або термін дії якого закінчується під час дії надзвичайного стану згідно з постановою уряду, вважається дійсним до закінчення дії надзвичайного стану", - йдеться в директивному документі уряду Угорщини від 14 червня, оприлюдненому на сайті уряду.

Отже, при оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України з простроченими датами вважається дійсним, і посвідка на проживання може бути видана – зокрема, протягом шести місяців після припинення надзвичайного стану в Угорщині.

Ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.

Уперше надзвичайний стан в Угорщині оголосили 11 березня 2020 року через пандемію коронавірусу, він із незначними змінами діяв до червня 2022 року.

Але у травні 2022-го угорський уряд ініціював режим надзвичайного стану через війну в Україні й відтоді його регулярно продовжував, востаннє - у квітні 2024 року.

 

Теги: #угорщина #українці

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