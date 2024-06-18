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03:37 18.06.2024

Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

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Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

Російські окупанти 12 разів обстріляли Сумську область протягом понеділка, під ворожим вогнем опинилися мешканці п'яти громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстріли зазнали Миколаївська, Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Есманська громади", - повідомили в ОВА.

Так, за інформацією ОВА, по Білопільській громаді росіяни скинули 8 мін, також був обстріл з АГС (15 вибухів). По Есманській громаді ворог бив з мінометів (3 вибухи) і здійснив атаку FPV дронів (4 вибухи). Скидання вибухового предмета з БПЛА було зафіксовано у Краснопільській громаді (1 вибух), також відбувся мінометний обстріл (2 вибухи).

Артилерійського обстрілу зазнала Миколаївська громада (3 вибухи). Під мінометним вогнем була Хотинська громада (2 вибухи).

Теги: #україна #сумська_область #зведення #обстріли

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