Події

23:38 17.06.2024

На фронті відбулося 119 бойових зіткнень, із них 42 атаки відбулися на Покровському напрямку

2 хв читати
На фронті відбулося 119 бойових зіткнень, із них 42 атаки відбулися на Покровському напрямку

Станом на 22:00 понеділка кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 119, найбільш гострою ситуація була на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, на Покровському напрямку ворог здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

"Попередні втрати агресора сьогодні на цьому напрямку склали майже 300 окупантів убитими та пораненими. Знищено одну бойову броньовану машину, чотири автомобілі та три ворожі гармати", - уточнюється у зведенні.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна - поблизу села Липці. У Вовчанську відбито 10 ворожих штурмів. Ситуація залишається напруженою - тривають бої в чотирьох локаціях, повідомляє Генштаб.

На Куп'янському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилася до 14. Наші воїни відбили 9 атак противника поблизу Синьківки, ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень сягнула 13. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Вісім атак відбито українськими захисниками, тривають бої біля Греківки, Тернів і в Серебрянському лісі. Наші воїни на напрямку здійснюють заходи з нарощування стійкості оборони.

На Курахівському напрямку нині кількість бойових зіткнень збільшилася до 11. "Окупанти концентрують зусилля в напрямку Красногорівки, де три їхні атаки відбито, а чотири - ще тривають. Біля Георгіївки та Парасковіївки активність ворога успіху не досягла. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів", - ідеться у зведенні.

На Придніпровському напрямку російський агресор тричі безуспішно атакував наші підрозділи на лівому березі Дніпра.

На Краматорському напрямку штурмові дії ворога поблизу Кліщіївки успіху не мали. Тривають бойові зіткнення в районах Григорівки та Тимчасового Яру.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - йдеться у зведенні.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:09 18.06.2024
У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

23:17 17.06.2024
ВИБУХ В ОДЕСІ – МЕР МІСТА

ВИБУХ В ОДЕСІ – МЕР МІСТА

23:10 17.06.2024
Окупанти за добу завдали два ракетні та 32 авіаудари по Україні

Окупанти за добу завдали два ракетні та 32 авіаудари по Україні

23:03 17.06.2024
Сили оборони України завдали ударів по 13 місцях скупчення противника

Сили оборони України завдали ударів по 13 місцях скупчення противника

22:48 17.06.2024
Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу

Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу

22:37 17.06.2024
ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

19:42 17.06.2024
Покровський напрямок залишається найбільш напруженим протягом доби - Генштаб ЗСУ

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим протягом доби - Генштаб ЗСУ

17:55 17.06.2024
Генштаб ЗСУ: Найбільшу активність російські війська зберігають на покровському напрямку - зафіксовано 32 спроби штурмових дій

Генштаб ЗСУ: Найбільшу активність російські війська зберігають на покровському напрямку - зафіксовано 32 спроби штурмових дій

13:59 17.06.2024
На фронті з опівночі відбулося вже 42 бойові зіткнення, кожне третє на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

На фронті з опівночі відбулося вже 42 бойові зіткнення, кожне третє на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

12:51 17.06.2024
Окупанти втратили в неділю на покровському напрямку 321 особу вбитими і пораненими, 175 на харківському - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили в неділю на покровському напрямку 321 особу вбитими і пораненими, 175 на харківському - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВИБУХ В ОДЕСІ – МЕР МІСТА

ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Унаслідок ворожого удару по Полтавському району кількість постраждалих зросла до 22 людей, серед них троє дітей - ОВА

Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтавському району зросла до 16 людей

Зеленський про Саміт миру: Це успіх України, але темп ми збавляти не будемо, мир - це завжди шлях

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожого удару по Полтавському району кількість постраждалих зросла до 22 людей, серед них троє дітей - ОВА

НАБУ повідомило про підозри у схемі заволодіння 16 млн грн на закупівлях для МВС

Капітан судна українець Салига потрапив під санкції США через постачання озброєння хуситам

Під час надзвичайних ситуацій власників генераторів через шум не штрафують - МОЗ

ЄС створює Аудиторську раду для контролю Ukraine Facility

За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст, що передбачено стратегією реінтеграції населення ДОТ - Верещук

Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтавському району зросла до 16 людей

Зеленський про Саміт миру: Це успіх України, але темп ми збавляти не будемо, мир - це завжди шлях

Зеленський про удар по Полтавщині: Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО та авіацією

Україна та Вірменія провели політичні консультації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА