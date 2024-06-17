На фронті відбулося 119 бойових зіткнень, із них 42 атаки відбулися на Покровському напрямку

Станом на 22:00 понеділка кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 119, найбільш гострою ситуація була на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, на Покровському напрямку ворог здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

"Попередні втрати агресора сьогодні на цьому напрямку склали майже 300 окупантів убитими та пораненими. Знищено одну бойову броньовану машину, чотири автомобілі та три ворожі гармати", - уточнюється у зведенні.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна - поблизу села Липці. У Вовчанську відбито 10 ворожих штурмів. Ситуація залишається напруженою - тривають бої в чотирьох локаціях, повідомляє Генштаб.

На Куп'янському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилася до 14. Наші воїни відбили 9 атак противника поблизу Синьківки, ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень сягнула 13. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Вісім атак відбито українськими захисниками, тривають бої біля Греківки, Тернів і в Серебрянському лісі. Наші воїни на напрямку здійснюють заходи з нарощування стійкості оборони.

На Курахівському напрямку нині кількість бойових зіткнень збільшилася до 11. "Окупанти концентрують зусилля в напрямку Красногорівки, де три їхні атаки відбито, а чотири - ще тривають. Біля Георгіївки та Парасковіївки активність ворога успіху не досягла. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів", - ідеться у зведенні.

На Придніпровському напрямку російський агресор тричі безуспішно атакував наші підрозділи на лівому березі Дніпра.

На Краматорському напрямку штурмові дії ворога поблизу Кліщіївки успіху не мали. Тривають бойові зіткнення в районах Григорівки та Тимчасового Яру.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - йдеться у зведенні.