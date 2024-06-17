НАБУ повідомило про підозри у схемі заволодіння 16 млн грн на закупівлях для МВС

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозри трьом учасникам схеми заволодіння 16 млн грн на закупівлях для Міністерства внутрішніх справ (МВС), директорку приватного підприємства, що брала участь у схемі, затримано з альтернативою застави 3 млн грн, повідомляє антикорупційне відомство.

У телеграм-каналі НАБУ в понеділок повідомляється, що серед підозрюваних - екскерівник держустанови МВС, власник приватного підприємства та директорка приватного підприємства.

"У 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ у змові з власником і директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп'ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі. У результаті реалізації схеми державі заподіяно 16,6 млн грн збитків.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Як уточнили в пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури, про підозру було повідомлено 15 червня колишньому керівнику Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" МВС України та ще двом особам. На сайті НАБУ зазначено, що директорку підприємства затримано. Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн застави.