ЄС створює Аудиторську раду для контролю Ukraine Facility

Аудиторська рада Ukraine Facility, яку створюють для постійного моніторингу систем управління та контролю України з погляду недопущення зловживань у використанні фінансування, яке виділяє Євросоюз у рамках Ukraine Facility, складатиметься з трьох членів і включатиме Секретаріат у Києві.

"Аудиторська рада оцінює, зокрема, системи, які має Україна для запобігання, усунення, повідомлення та ефективного розгляду, розслідування й судового переслідування можливих випадків шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і будь-яких інших порушень щодо будь-яких витрат, що фінансуються в рамках (Ukraine) Facility", - ідеться в рішенні Єврокомісії від 12 червня, опублікованому в понеділок.

Зазначено, що Єврокомісія призначає членів Аудиторської ради на два роки з громадян країн Євросоюзу з підтвердженим досвідом роботи у сфері аудиту, моніторингу та контролю та/або боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів і порушеннями, бажано з досвідом роботи на керівних посадах в установах ЄС або членах ЄС.

Щорічно вони мають збиратися щонайменше шість разів у Брюсселі і, якщо дозволяють обставини, здійснювати щонайменше шість візитів до Києва, а їхні контракти мають забезпечувати їхню повну незалежність. Крім членів ради, Єврокомісія може запрошувати також спостерігачів до неї від країн-членів або донорів, однак без їхньої участі в процесі ухвалення звітів і рекомендацій.

Секретаріат Аудиторської ради має складатися з групи фахівців у сфері управління та контролю, аудиту та інших відповідних галузей знань.

Аудиторська рада має право запитувати інформацію та звертатися до компетентних органів, а також у будь-який час здійснювати, зокрема через свій секретаріат, власні перевірки й перевірки на місці системи управління та контролю України, процедур і витрат. У підсумкових звітах для Єврокомісії, підготовлюваних з періодичністю щонайменше один звіт кожні три місяці, мають міститися рекомендації Україні щодо вдосконалення системи управління та контролю.

"Інформацію, яку рада отримала або про яку їй стало відомо, про будь-які виявлені випадки або серйозні побоювання щодо неефективного управління витратами, що фінансуються в рамках Facility, має бути негайно передано Комісії", - ідеться в документі, а за потреби - до Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству і Європейської прокуратури.

Згідно з ним Аудиторська рада ухвалює рекомендації Україні в усіх випадках, коли, на її думку, компетентна українська влада не вжила необхідних заходів для запобігання, виявлення, виправлення, розслідування та судового переслідування шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і порушень, що вплинули або серйозно ризикують вплинути на раціональне фінансове управління витратами Ukraine Facility.

Встановлено, що Аудиторська рада звертається до України по допомогу в отриманні інформації та документів, включно з будь-якими електронними даними, і може просити Україну вжити всіх необхідних заходів для полегшення роботи осіб, яким доручено проведення перевірок.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано EUR38,27 млрд, до інвестиційного фонду - EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку - EUR4,76 млрд.

Україна вже отримала EUR6 млрд перехідного фінансування за Ukraine Facility й очікує ще EUR1,9 млрд до кінця червня, тоді як наступні транші залежатимуть від виконання Києвом умов Плану України.