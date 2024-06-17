За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст, що передбачено стратегією реінтеграції населення ДОТ - Верещук

Законопроєкт про перехідне правосуддя на деокупованих територіях підготує Міністерство юстиції, що передбачає Стратегія відновлення державної влади та реінтеграції населення деокупованих територій (ДОТ) на період до 2026 року, яку незабаром буде затверджено, заявила віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Один законопроєкт не вирішує проблему. Там стільки глобальних проблемних питань, що в один законопроєкт їх просто неможливо вписати. І ми пішли шляхом написання стратегії, де розклали кожному міністерству, кожному центральному органу виконавчої влади їхні завдання. І є план реалізації цієї стратегії, і кожен розуміє, хто, що й коли має робити. Зокрема, Міністерство юстиції, яке має напрацювати законопроєкт щодо перехідного правосуддя, і ці всі перехідні періоди щодо майна, щодо прав людини, виборче право - це все перехідний етап, який має бути опрацьований. Тому наш перший крок - стратегія", - сказала Верещук агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок у рамках 2-ї літньої школи з міжнародного гуманітарного права для державних службовців, організованої Українським Червоним Хрестом.

За її словами, стратегія "пройшла зовнішнє узгодження", її мають передати на розгляд Кабінету Міністрів. "Ми її маємо в липні затвердити", - повідомила віцепрем'єр-міністр.

За словами Верещук, міжнародні партнери України схвально відгукнулися про такий підхід і черговість - "спочатку стратегія, потім законодавчі зміни, потім їх імплементація".

Раніше повідомлялося, що стратегію буде ухвалено наприкінці червня 2024 року.