Події

19:47 17.06.2024

Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтавському району зросла до 16 людей

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Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Полтавському району зросла до 16 людей, за попередніми даними, удару було завдано крилатою ракетою Х-59, повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, 17 червня збройні сили РФ завдали ракетного удару по м. Полтаві. Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59. Унаслідок удару поранень зазнали мирні жителі - наразі відомо про 16 людей, серед яких двоє дітей. Шістьох осіб госпіталізували", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в понеділок увечері.
За даними прокуратури, пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.
Повідомляють, що за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #постраждалі #обстріл #полтавщина

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