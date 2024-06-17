Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтавському району зросла до 16 людей

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Полтавському району зросла до 16 людей, за попередніми даними, удару було завдано крилатою ракетою Х-59, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 17 червня збройні сили РФ завдали ракетного удару по м. Полтаві. Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59. Унаслідок удару поранень зазнали мирні жителі - наразі відомо про 16 людей, серед яких двоє дітей. Шістьох осіб госпіталізували", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в понеділок увечері.

За даними прокуратури, пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі.

Повідомляють, що за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).