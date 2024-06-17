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17:54 17.06.2024

Верещук: Ініціювавши Саміт миру, Україна свою домашню роботу зробила, тепер слово за світовою спільнотою

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Верещук: Ініціювавши Саміт миру, Україна свою домашню роботу зробила, тепер слово за світовою спільнотою

Україна, ініціювавши Глобальний саміт миру, своє слово сказала, тепер відповідь за світовою спільнотою, чого вимагати від Росії, вважає віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, голова міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права Ірина Верещук.

"Україна свою домашню роботу зробила. Що тепер має відповісти світова спільнота? Я дуже чекаю, що світ знайде в собі нарешті сили й відповість. А відповідь вони знають, вона - єдина: Росія має вийти з наших кордонів", - сказала Верещук агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок на майданчику 2-ї літньої школи з міжнародного гуманітарного права для держслужбовців, організованої Українським Червоним Хрестом.

За словами Верещук, Росія має сісти за стіл переговорів "як парламентер, а не переможець", і починати домовлятися з усім цивілізованим світом.

"Напавши на Україну, Росія напала на цивілізований світ... Вона напала на все міжнародне гуманітарне право, на всі інституції ООН, на все, що було побудовано після Другої світової війни", - наголосила віцепрем'єр.

Теги: #верещук #оон #український_червоний_хрест #тчху

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