Події

17:28 17.06.2024

"Укренерго" скасувало графіки відключень до 19:00

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"Укренерго" скасувало графіки відключень до 19:00

НЕК "Укренерго" скасувала графіки погодинних відключень (ГПВ) е/е до 19:00, повідомили оператори системи розподілу.

"За вказівкою "Укренерго" до 19:00 графіки погодинних відключень не застосовуватимуться. ГПВ почнуть діяти з 19:00 і до 24:00", - написав мережевий оператор "Прикарпаттяобленерго" в телеграм-каналі.

Таку інформацію вже розмістило у своєму фейсбуці й "Волиньобленерго".

Як повідомлялося, ГПВ на понеділок мали застосовуватися з 8:00 до 23:00, у період з 11:00 до 22:00 під вимкнення мала підпадати більше ніж одна черга споживачів. Зранку понеділка "Укренерго" повідомило, що графіки через певне похолодання вдається пом'якшити: більше ніж одна черга відключатиметься лише з 19:00 до 22:00. 

Теги: #скасування #укренерго #відключення

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