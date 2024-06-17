"Укренерго" скасувало графіки відключень до 19:00

НЕК "Укренерго" скасувала графіки погодинних відключень (ГПВ) е/е до 19:00, повідомили оператори системи розподілу.

"За вказівкою "Укренерго" до 19:00 графіки погодинних відключень не застосовуватимуться. ГПВ почнуть діяти з 19:00 і до 24:00", - написав мережевий оператор "Прикарпаттяобленерго" в телеграм-каналі.

Таку інформацію вже розмістило у своєму фейсбуці й "Волиньобленерго".

Як повідомлялося, ГПВ на понеділок мали застосовуватися з 8:00 до 23:00, у період з 11:00 до 22:00 під вимкнення мала підпадати більше ніж одна черга споживачів. Зранку понеділка "Укренерго" повідомило, що графіки через певне похолодання вдається пом'якшити: більше ніж одна черга відключатиметься лише з 19:00 до 22:00.