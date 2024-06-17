У Полтавському районі після обстрілу знеструмлені 55 тис. абонентів - обладміністрація

Удар російських окупантів по території Полтавського району призвів до пошкодження електроліній: знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тис. юридичних споживачів, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі", - написав Пронін у телеграмі в понеділок.

Як повідомлялося, окупанти в понеділок обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих, за попередньою інформацією, загиблих немає. Також унаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків, інформація уточнюється.