Броню від мобілізації для аграріїв пролонгують до 12 місяців - в. о. міністра агрополітики

Аграріїв бронюватимуть від мобілізації на 12 місяців, водночас загальна норма становитиме до 50% працівників, однак за деякими професіями можна подати клопотання щодо збільшення кількості, повідомив в.о. міністра агрополітики та продовольства Тарас Висоцький на Black Sea Security Forum в Одесі.

За його словами, Кабінет Міністрів уже схвалив низку рішень. Зокрема, автоматично пролонговано наявні бронювання на три місяці без необхідності подання будь-якого пакета документів.

Подальше бронювання надаватиметься аграріям на 12 місяців, тоді як раніше було шість. Крім того, за деякими професіями буде можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна підприємству. Однак для цього потрібно буде отримати згоду військових.