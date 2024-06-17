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14:07 17.06.2024

ЄС продовжив на рік санкції проти РФ за незаконну анексію Криму

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ЄС продовжив на рік санкції проти РФ за незаконну анексію Криму

Рада ЄС оголосила в понеділок про рішення продовжити до 23 червня 2025 року санкції щодо РФ, запроваджені в червні 2014 року у зв'язку з незаконною анексією Росією Криму та м. Севастополя.

У ЄС нагадують, що обмежувальні заходи, які наразі діють, передбачають заборони на імпорт до Євросоюзу продукції, що походить із незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з Криму або Севастополя.

Крім того, під обмеження ЄС підпадає експорт низки товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для розвідки й видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.

"ЄС залишається прихильним незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємному праву на самооборону", - йдеться в комюніке Ради ЄС.

 

 

 

Теги: #санкції #єс #крим

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