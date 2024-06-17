Український Червоний Хрест організував для держслужбовців 2-гу літню школу з міжнародного гуманітарного права

Український Червоний Хрест за підтримки Данського Червоного Хреста проводить для державних службовців другу літню школу з міжнародного гуманітарного права (МГП), присвячену 75-й річниці ухвалення Женевських конвенцій.

"Данський Червоний Хрест тісно співпрацює з Українським Червоним Хрестом у наданні гуманітарної допомоги, а також у просуванні гуманітарних цінностей, зокрема закріплених у міжнародному гуманітарному праві", - сказав посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен, відкриваючи роботу школи.

За його словами, одним із головних пріоритетів Данії як непостійного члена Ради Безпеки ООН у 2025-2026 рр., яким вона стала нещодавно, буде саме захист міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

Міккельсен наголосив, що особливу увагу в цій сфері приділяють захисту цивільного населення та його доступу до гуманітарної допомоги, а також підвищенню відповідальності за порушення МГП.

Він також нагадав, що Данія реалізує Європейську антикорупційну ініціативу від імені Європейського Союзу, і наголосив, що боротьба з корупцією має вирішальне значення для європейської інтеграції України та для трансформації українського суспільства.

"Данія дуже пишається тим, що є партнером України в цій боротьбі", - зазначив Міккельсен.