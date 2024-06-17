Події

13:09 17.06.2024

Єрмак шкодує про неможливість обговорити минулий Саміт миру з Олександром Мартиненком

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Єрмак шкодує про неможливість обговорити минулий Саміт миру з Олександром Мартиненком

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловив жаль, що не може обговорити Глобальний саміт миру, який відбувся у Швейцарії в суботу та в неділю, з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком, який пішов із життя 28 травня на 64-му році життя.

"Кожного разу після великих подій, коли для мене була важлива чесна та професійна думка, я завжди писав Олександру Мартиненку і питав у нього, як все виглядало зі сторони. В суботу та неділю були історичні дні, на жаль, не можу поговорити про це з Олександром. Але я дякую тобі, Сашко, за твої поради, завжди стратегічне бачення. Ти дуже допомагав і був частиною цього процесу", - написав Єрмак у телеграмі в понеділок.

Теги: #єрмак #мартиненко

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