Єрмак шкодує про неможливість обговорити минулий Саміт миру з Олександром Мартиненком

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловив жаль, що не може обговорити Глобальний саміт миру, який відбувся у Швейцарії в суботу та в неділю, з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком, який пішов із життя 28 травня на 64-му році життя.

"Кожного разу після великих подій, коли для мене була важлива чесна та професійна думка, я завжди писав Олександру Мартиненку і питав у нього, як все виглядало зі сторони. В суботу та неділю були історичні дні, на жаль, не можу поговорити про це з Олександром. Але я дякую тобі, Сашко, за твої поради, завжди стратегічне бачення. Ти дуже допомагав і був частиною цього процесу", - написав Єрмак у телеграмі в понеділок.