Події

13:03 17.06.2024

Україна проведе консультації щодо реструктуризації євробондів з їхніми власниками за межами спецкомітету - Мінфін

1 хв читати
Україна проведе консультації щодо реструктуризації євробондів з їхніми власниками за межами спецкомітету - Мінфін

Консультації України з власниками єврооблігацій про реструктуризацію незабаром відбудуться за межами спецкомітету кредиторів, який представляє власників приблизно 20% єврооблігацій, повідомляється на сайті Міністерства фінансів у понеділок.

"Протягом наступних тижнів уряд України проведе консультації з власниками єврооблігацій за межами Комітету власників єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів. Досягнення домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації очікується до 1 серпня цього року", - йдеться в ньому.

Як повідомлялося, Україна та спецкомітет кредиторів у період із 3 до 14 червня провели переговори й обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди, зокрема й через неприйнятність запропонованих комерційними кредиторами умов для МВФ і Групи офіційних кредиторів України.

Теги: #консультації #мінфін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 17.06.2024
УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН

УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН

10:50 17.06.2024
Україна і спецкомітет кредиторів не досягли угоди про умови реструктуризації євробондів, продовжать дискусії - Мінфін

Україна і спецкомітет кредиторів не досягли угоди про умови реструктуризації євробондів, продовжать дискусії - Мінфін

20:59 11.06.2024
Світовий банк виділяє $47 млн грантів Україні на Re-PoWER

Світовий банк виділяє $47 млн грантів Україні на Re-PoWER

12:27 07.06.2024
Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів

Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів

11:12 05.06.2024
Мінфін України запустив інтерактивний сайт матриці реформ

Мінфін України запустив інтерактивний сайт матриці реформ

13:07 14.05.2024
Мінфін анонсував отримання EUR1,9 млрд завдяки затвердженню Радою ЄС Плану України

Мінфін анонсував отримання EUR1,9 млрд завдяки затвердженню Радою ЄС Плану України

21:10 01.05.2024
США розширили санкційні списки проти РФ, додали авіакомпанію "Победа", низку підприємств

США розширили санкційні списки проти РФ, додали авіакомпанію "Победа", низку підприємств

23:47 29.04.2024
Держборг України в I кв.-2024 у доларовому вираженні зріс на 3,9%

Держборг України в I кв.-2024 у доларовому вираженні зріс на 3,9%

14:17 24.04.2024
Україна отримала EUR1,5 млрд транш перехідного фінансування ЄС щодо Ukraine Facility – Мінфін

Україна отримала EUR1,5 млрд транш перехідного фінансування ЄС щодо Ukraine Facility – Мінфін

02:24 16.04.2024
Глава Мінфіну провів у Вашингтоні низку зустрічей у рамках Весняних зборів МВФ і СБ

Глава Мінфіну провів у Вашингтоні низку зустрічей у рамках Весняних зборів МВФ і СБ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу в Полтавській області є постраждалі, під завалами можуть бути люди - ОВА

УКРАЇНА ПРОВЕДЕ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЄВРОБОНДІВ З ЇХ УТРИМУВАЧАМИ ЗА МЕЖАМИ СПЕЦКОМІТЕТУ - МІНФІН

Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

Президент Швейцарії вважає за можливе присутність Путіна на подальших конференціях щодо миру в Україні без його арешту у зв'язку з ордером МКС

Представники країн БРІКС можуть долучитися до роботи над пунктами Формули миру, винесеними на Саміт миру, - Амерд

ОСТАННЄ

Українські військові вперше захопили ворожий "танк-черепаху" і взяли в полон російських танкістів

Унаслідок ДТП з українцями в Румунії чотирьох людей, з яких двоє дітей, доправили до лікарні - МЗС України

Унаслідок обстрілу в Полтавській області є постраждалі, під завалами можуть бути люди - ОВА

Наглядова рада УКФ оголошує про початок конкурсного відбору на посаду виконавчого директора фонду

Броню від мобілізації для аграріїв пролонгують до 12 місяців - в. о. міністра агрополітики

У закладах профосвіти Київської області створюються освітні хаби для дорослих - обладміністрація

ЄС продовжив на рік санкції проти РФ за незаконну анексію Криму

На фронті з опівночі відбулося вже 42 бойові зіткнення, кожне третє на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Український Червоний Хрест організував для держслужбовців 2-гу літню школу з міжнародного гуманітарного права

Асоціація правоохоронних органів держав-членів ЄС виправила некоректну карту України - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА