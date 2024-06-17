Україна проведе консультації щодо реструктуризації євробондів з їхніми власниками за межами спецкомітету - Мінфін

Консультації України з власниками єврооблігацій про реструктуризацію незабаром відбудуться за межами спецкомітету кредиторів, який представляє власників приблизно 20% єврооблігацій, повідомляється на сайті Міністерства фінансів у понеділок.

"Протягом наступних тижнів уряд України проведе консультації з власниками єврооблігацій за межами Комітету власників єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів. Досягнення домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації очікується до 1 серпня цього року", - йдеться в ньому.

Як повідомлялося, Україна та спецкомітет кредиторів у період із 3 до 14 червня провели переговори й обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди, зокрема й через неприйнятність запропонованих комерційними кредиторами умов для МВФ і Групи офіційних кредиторів України.