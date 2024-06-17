Окупанти втратили в неділю на покровському напрямку 321 особу вбитими і пораненими, 175 на харківському - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони минулої доби завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 10:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Російські окупанти втратили 175 осіб убитими і пораненими на харківському напрямку в неділю, знищено два автомобілі та одиницю спецтехніки агресора. Також уражено 33 укриття особового складу противника та склад із боєприпасами.

На покровському напрямку у вівторок, за уточненою інформацією, 321 окупанта було вбито і поранено, українські військові знищили і пошкодили по одній бойовій броньованій машині. Також уражено п'ять бліндажів окупантів.

На курахівському напрямку втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку становили 60 осіб убитими та пораненими, знищено ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

У свою чергу, за уточненою інформацією, минулої доби ворог завдав по позиціях українських військ і населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 45 авіаційних ударів (зокрема із застосуванням 66 КАБ), здійснив понад 3 500 обстрілів, зокрема 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Загалом за минулу добу на фронті відбулося 123 бойових зіткнення.

Як повідомлялося, минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1 080 осіб. Також ворог втратив два танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, вісім БПЛА, 24 автомобілі та 12 одиниць спеціальної техніки.