Україна вже відправила Чорноморським гуманітарним коридором 850 суден із 52 млн тонн зерна і вантажів - посол США

Американське обладнання допомагає Державній прикордонній службі України та адміністрації Одеського порту захищати й підтримувати Чорноморський гуманітарний коридор, звідки наразі відправлено близько 850 кораблів і 52 млн тонн зерна й вантажів, що годуватимуть світ і підтримають економіку України, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Приємно повернутися в процвітаюче і відважне портове місто Одесу, всесвітньо відоме своєю багатою культурною спадщиною. Навіть перед обличчям щоденних атак Росії Одеса твердо стоїть на Чорному морі", - сказала вона на Black Sea Security Forum в Одесі.

Посол США повідомила, що регулярно відвідує Одесу, зустрічається з місцевою владою, прикордонниками, портовиками й безпосередньо одеситами. Ці зустрічі дають їй змогу сформувати уявлення про проблеми, що стоять перед містом, і доводять рішучість жителів захищати місто і його порти.