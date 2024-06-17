Події

12:35 17.06.2024

На Донеччині захоплено ворожий танк і взято в полон кількох окупантів - Генштаб ЗСУ

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На Донеччині захоплено ворожий танк і взято в полон кількох окупантів - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові в понеділок захопили в Донецькій області танк російських окупантів і взяли в полон кількох осіб особового складу противника, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 10.00 понеділка, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Завдяки гнучкості системи нашої оборони та злагодженості дій підрозділів українські воїни впевнено тримають позиції. Подекуди проводять активні дії. Зокрема, на Донеччині українські воїни захопили ворожий танк і взяли в полон декількох російських окупантів", - ідеться у зведенні.

Теги: #генштаб_зсу #донецька_область

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