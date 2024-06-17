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09:55 17.06.2024

Окупанти чотири рази обстріляли міста і села Донеччини за добу, поранені 10 мирних жителів - обладміністрація

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Окупанти чотири рази обстріляли міста і села Донеччини за добу, поранені 10 мирних жителів - обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

 Семеро жителів села Нової Полтавки Краматорського району, двоє жителів міста Красногорівки Покровського району та один житель міста Торецька Донецької області дістали поранення внаслідок обстрілів із боку російських окупантів, також повідомляють про пошкодження 24 житлових будинків.

"Покровський район. У Красногорівці поранено 2 людини. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено 2 п'ятиповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Селидовому пошкоджено 3 приватні будинки, 2 промислові будівлі, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт", - написав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі в понеділок уранці.

За його словами, у Лиманській громаді Краматорського району обстріляні Терни, Ямполівка і Торське. У Костянтинівці пошкоджені чотири приватні будинки. У Новій Полтавці Іллінівської громади поранені семеро людей, пошкоджені 12 об'єктів.

"Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 3 будинки; ще 6 будинків пошкоджено у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт", - розповів голова обладміністрації.

Загалом, за словами Філашкіна, за минулу добу російські окупанти чотири рази обстріляли населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуйовано 40 осіб, зокрема п'ятьох дітей.

Теги: #донецька_область #філашкін #обстріл

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