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03:09 17.06.2024

У Німеччині спостерігається стійке зростання нелегальної міграції за "білоруським маршрутом"

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У Німеччині спостерігається стійке зростання нелегальної міграції за "білоруським маршрутом"

Цього року в Німеччині спостерігається стійке зростання проникнення нелегальних мігрантів "білоруським маршрутом", повідомляє агентство dpa.

Так, за перші п'ять місяців року федеральна поліція Німеччини зареєструвала 2215 мігрантів, які прибули нелегальним шляхом через кордон із Білоруссю.

"Людей спіймали на кордоні Німеччини з Польщею та Чехією. Їхня кількість неухильно зростала протягом року: хоча в січні було лише 26 перехоплень і 25 у лютому, ця цифра зросла до 412 у березні, 861 у квітні та 891 у травні", - йдеться в повідомленні.

Як стверджує агентство, ця кількість все одно значно нижча, ніж минулого року. До кінця травня 2023 року поліція зафіксувала приблизно 6 тис. несанкціонованих в'їздів білоруським маршрутом.

З 2021 року Євросоюз звинувачує Білорусь у навмисному сприянні проникненню на територію ЄС мігрантів, здебільшого з Близького Сходу, шляхом надання їм віз і логістичної допомоги. Після заманювання мігрантів до Білорусі їх потім відправляють далі до країн ЄС, таких як Польща. Брюссель заявляє, що це спроба дестабілізувати блок у відповідь на санкції ЄС щодо Білорусі.

Теги: #білорусь #німеччина #мігранти

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