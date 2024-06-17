Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Глобального саміту миру в Швейцарії

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке за підсумками Глобального саміту миру в Швейцарії, про що свідчить список країн і організацій, які підтримали спільне комюніке, опублікований на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Виходячи зі списку, кількість підписантів зменшилася з 80 до 78. Водночас до 15-ти збільшився перелік країн, які не підписали документ.

Як повідомлялося раніше, 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії.

Водночас комюніке, зокрема, не підписали - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.