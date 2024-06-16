Події

23:57 16.06.2024

Війська РФ за добу завдали по Україні два ракетних і 38 авіаційних ударів із застосуванням 53 КАБів - Генштаб

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Війська РФ за добу завдали по Україні два ракетних і 38 авіаційних ударів із застосуванням 53 КАБів - Генштаб

Російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням трьох ракет і 38 авіаційних ударів із застосуванням 53 керованих авіабомб, задіяли 428 дронів-камікадзе, йдеться в оперативній інформації Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 неділі, 16 червня.

Крім того, за даними Генштабу, ворог здійснив майже 2500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Водночас, вказується у зведенні, протягом доби Сили оборони вразили дев'ять районів зосередження особового складу противника.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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