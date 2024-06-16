У Мін'юсті очікують, що на першому етапі мобілізації серед ув'язнених до ЗСУ долучиться щонайменше 4 тис. добровольців - ЗМІ

На першому етапі мобілізації серед ув'язнених лави Збройних сил України поповнять щонайменше 4 тис. добровольців, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в коментарі виданню The Washington Post.

"Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у наших звичайних солдатів. Їхнє звільнення - лише одна частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку", - сказав міністр.

Видання уточнює, що Малюська давав інтерв'ю в одній із в'язниць, де для участі в бойових діях уже звільнено близько 100 осіб.

За словами міністра, поки що засуджені служитимуть тільки в підрозділах, які повністю складаються з колишніх ув'язнених під командуванням військовослужбовців ЗСУ.

Зазначається, що з моменту набуття чинності закону, який дозволяє деяким засудженим добровільно вступати в армію, було звільнено понад 2750 чоловіків.

Як повідомляв Офіс генерального прокурора 30 травня, в українських судах перебуває майже 2,5 тисячі клопотань про умовно-дострокове звільнення (УДЗ) засуджених, які виявили бажання поповнити українське військо, 775 із них уже вступили на службу до ЗСУ.