Події

22:15 16.06.2024

Кулеба обговорив із секретарем Радбезу Вірменії Григоряном безпекові проблеми, що постали перед двома країнами

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Кулеба обговорив із секретарем Радбезу Вірменії Григоряном безпекові проблеми, що постали перед двома країнами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях Саміту миру в Люцерні, Швейцарія, зустрівся з секретарем Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном.

"Значуща зустріч із секретарем Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном. Я подякував Вірменії за участь у Глобальному саміті миру. Ми погодилися з надзвичайною важливістю сталого миру в Європі та на Південному Кавказі, заснованого на повазі до Статуту ООН", - написав глава МЗС у соцмережі X.

Під час бесіди також обговорювали питання регіональної безпеки.

"Ми також обговорили регіональну динаміку і проблеми безпеки, що стоять перед нашими країнами. Україна зацікавлена у зміцненні двосторонніх зв'язків і взаємовигідному співробітництві з Вірменією", - наголосив Кулеба.

Теги: #україна #вірменія #мзс

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