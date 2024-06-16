Унаслідок ворожих обстрілів у Дніпропетровській області постраждали дві людини

У неділю окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок осколкових поранень дістали 2 особи, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня Нікопольщина була під ударом російських військ. Район атакували дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА, били з важкої артилерії. Постраждали двоє людей - 60-річна жінка та 57-річний чоловік. В обох осколкові поранення, надано всю необхідну допомогу. Лікуватимуться вдома", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він уточнив, що ворог обстріляв Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади і цілився по інфраструктурі регіону.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий дев'ятиповерховий будинок, 4 приватні будинки, дачний будинок, легковий автомобіль, двоповерхову будівлю, яка не експлуатувалася.