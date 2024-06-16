Зеленський: Переговори у Стамбулі 2022 року були безуспішними через ультиматуми російської сторони

Фото: Сайт Президента України

Стамбульські переговори України з РФ у 2022 році не мали успіху через ультиматуми російської сторони, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тому що жодні ультиматуми не є переговорами", - сказав Зеленський на підсумковій пресконференції в межах Глобального саміту миру у Швейцарії, відповідаючи на запитання, чому провалилися мирні переговори у Стамбулі 2022 року.

За словами українського президента, "із цими ультиматумами Путін приїхав на танку під час повномасштабного вторгнення, оточили нашу столицю, багато регіонів нашої країни окупували".

Він наголосив, що позиція РФ і Володимира Путіна не змінюються і "різних ультиматумів було дуже багато", включно з останніми пропозиціями.

"А ультиматуми дають йому можливість робити паузу. Якщо чесно, Мінські угоди - це був ультиматум, і був заморожений конфлікт, і це факт. Для нього потрібна була ця пауза, щоб підготуватися до повномасштабного вторгнення", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, NYT днями опублікував повний текст проєктів документів, які обговорювалися на переговорах спочатку в Білорусі, а потім у Стамбулі в березні-квітні 2022 року.