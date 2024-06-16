Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

Росія та її керівництво сьогодні не готові до справедливого миру, і цей факт підтверджує остання заява російського президента Володимира Путіна, в якій він претендує на нові суверенні українські території, заявив президент України Володимир Зеленський.

"...реально майже всі говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав усьому світові, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, помножено на нуль", - наголосив Зеленський на підсумковій пресконференції Саміту миру в Бюргенштоку (Швейцарія).

Президент України зазначив, що вважає таку заяву Путіна "дуже серйозною помилкою".

"Людина, яка хоче закінчити війну, вона може говорити що завгодно, навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, тому що ми їм не віримо. Але тут людина, вона абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала, говорячи про те, що не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати територію. Тобто це велика помилка, яка для нас корисна", - сказав Зеленський.

За його словами, це вплинуло на зміну позицій окремих країн, які мали інший погляд.