Події

16:51 16.06.2024

Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

1 хв читати
Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

Росія та її керівництво сьогодні не готові до справедливого миру, і цей факт підтверджує остання заява російського президента Володимира Путіна, в якій він претендує на нові суверенні українські території, заявив президент України Володимир Зеленський.

"...реально майже всі говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав усьому світові, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, помножено на нуль", - наголосив Зеленський на підсумковій пресконференції Саміту миру в Бюргенштоку (Швейцарія).

Президент України зазначив, що вважає таку заяву Путіна "дуже серйозною помилкою".

"Людина, яка хоче закінчити війну, вона може говорити що завгодно, навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, тому що ми їм не віримо. Але тут людина, вона абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала, говорячи про те, що не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати територію. Тобто це велика помилка, яка для нас корисна", - сказав Зеленський.

За його словами, це вплинуло на зміну позицій окремих країн, які мали інший погляд.

Теги: #помилки #путін #саміт_миру #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 16.06.2024
Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

16:37 16.06.2024
Президент Єврокомісії: коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес

Президент Єврокомісії: коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес

16:32 16.06.2024
Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

16:23 16.06.2024
Прем'єр Канади: Україна - це одна з передових ліній битви в усьому світі, ми всі маємо бути єдині

Прем'єр Канади: Україна - це одна з передових ліній битви в усьому світі, ми всі маємо бути єдині

16:21 16.06.2024
Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський

Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський

16:12 16.06.2024
Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

16:04 16.06.2024
ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні та наголошують на необхідності участі РФ у таких зусиллях, як Саміт миру

ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні та наголошують на необхідності участі РФ у таких зусиллях, як Саміт миру

15:35 16.06.2024
Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

15:21 16.06.2024
80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру

80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру

15:16 16.06.2024
Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

Салліван про "мирну ініціативу" Путіна: це суперечить Статуту ООН, моралі, елементарному здоровому глузду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

Україна розпочала переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого саміту миру - Зеленський

Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

Зеленський: Ми зробили правильний вибір, коли винесли на Саміт миру пункти щодо ядерної, продовольчої та гуманітарної безпеки

ОСТАННЄ

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 70 - Генштаб ЗСУ

Залишається одне ключове питання: як і коли Росія може бути включена в цей процес - президент Швейцарії на завершення Саміту миру

Держсекретар Святого престолу на Саміті миру: Ватикан пропонує своє посередництво у вирішенні гуманітарних питань

Глава МЗС Мексики запропонувала перевести переговори учасників Саміту миру щодо України під егіду ООН

Зеленський обговорив із президентом Кіпру кроки з реалізації Формули миру та питання переговорів про вступ України до Євросоюзу

Вселенський патріарх Варфоломій: Мовчати перед жорстокістю війни - ганьба, ми всі за справедливий і міцний мир у суверенній Україні

ДІАЛОГ ВІДБУВСЯ І ОЧЕВИДНО, ЩО ЙОГО РЕЗУЛЬТАТОМ МОЖУТЬ СТАТИ АБСОЛЮТНО ПРАКТИЧНІ КРОКИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА ЗАВЕРШЕННЯ САМІТУ МИРУ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОДЯКУВАВ УЧАСНИКАМ САМІТУ ЗА ВИЗНАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛКОВИТОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЕС

Мир в Україні буде глобальним миром - президент Португалії

Поранено сімох цивільних, зокрема двох дітей, після обстрілу окупантами села в Краматорському районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА