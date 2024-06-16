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16:37 16.06.2024

Президент Єврокомісії: коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес

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Президент Єврокомісії: коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що мир в Україні не буде досягнутий одним кроком, але Саміт миру наближає його.

"Ми знаємо, що мир в Україні не буде досягнутий одним кроком, це буде подорож. Це були не мирні переговори, тому що Путін не серйозний щодо завершення війни. Він наполягає на капітуляції, він наполягає на здачі українських територій, навіть територій, які сьогодні не окуповані, він наполягає на роззброєнні України, залишаючи її вразливою для подальшої агресії. Жодна країна ніколи б не прийняла таких жахливих умов. Тому життєво важливо, щоб Україна могла протистояти агресії", - сказала фон дер Ляєн на брифінгу за результатами Глобального саміту миру у Швейцарії в неділю.

Вона зазначила, Європейський Союз надав уже майже EUR100 млн допомоги Україні, а "Велика сімка" погодила використання доходів від російських активів у Європі, щоб профінансувати EUR50 млрд для України.

"Наша підтримка і цей Саміт миру наближають справжній мир. Метою є справедливий, цілісний і довгостроковий мир", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона закликала РФ почути заклик світової спільноти: поважати територіальну цілісність і суверенітет України, завершити насильство і повернути назад українських дітей.

"Коли Росія скаже, що вона готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час долучити її до мирних зусиль. І я сподіваюся, це станеться швидко", - підсумувала фон дер Ляєн.

Теги: #саміт_миру #ляєн

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