Залишається одне ключове питання: як і коли Росія може бути включена в цей процес - президент Швейцарії на завершення Саміту миру

Перший Саміт миру в Бюргенштоку продемонстрував можливість дійти спільного бачення завдяки зміцненню довіри та спільної роботи з питань ядерної безпеки, продовольчої безпеки та людського виміру у війні Росії проти України, заявила президент Швейцарії Віола Амгерд у завершальному виступі.

"Залишається одне ключове питання: як і коли Росія може бути включена в цей процес? Ми чули це в багатьох ваших заявах. У міцному рішенні мають брати участь обидві сторони", - сказала вона..

За її словами, вперше на найвищому рівні говорили про мир в Україні, а не про зброю і війну, що, незважаючи на наявність різних точок зору, надає імпульсу мирному процесу.

"Нам вдалося дійти спільного бачення тут, у Бюргенштоку... Ми надсилаємо чіткий сигнал народу України й усім тим, хто безпосередньо постраждав від наслідків війни, що значна частина міжнародної спільноти має бажання домогтися змін", - заявила Амгерд.

Вона вважає, що участь на високому рівні такої кількості держав і організацій дала змогу розпочати широкий діалог і виробити спільні ідеї щодо шляху до справедливого та міцного миру в Україні.

Президент Швейцарії додала, що під час загальних засідань та окремих робочих груп за напрямами вдалося встановити рамки, навколо яких мають відбуватися подальші обговорення.

"По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійним... По-друге, продовольча безпека в жодному разі не повинна ставати зброєю. Напади на торгові судна в портах і на всьому шляху проходження, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру неприйнятні. По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, всі депортовані та незаконно переміщені українські діти й усі інші цивільні особи України, котрі були незаконно затримані, мають бути повернуті в Україну", - назвала Амгерд конкретні цілі, які були поставлені та до яких усі прагнуть.

Вона ще раз зазначила, що дискусії останніх двох днів засвідчили, що існують різні точки зору, проте тим важливим є розуміння того, що шлях до миру в Україні має здійснюватися на основі міжнародного права і, зокрема, Статуту ООН, і для досягнення цієї мети необхідні подальші кроки.

"Швейцарія готова й надалі відігравати активну роль у цьому процесі діалогу. Я впевнена, що ми всі будемо віддані цьому процесу і після Бюргенштока... Світ може бути впевнений, що ми продовжимо працювати в ім'я миру в Україні, як ми це робили в ці вихідні", - підсумувала президент.