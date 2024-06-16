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12:47 16.06.2024

У декларації Саміту миру враховано всі принципові позиції України - Кулеба

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У декларації Саміту миру враховано всі принципові позиції України - Кулеба

У декларації Саміту миру, що проходить у Швейцарії, враховано всі принципові пропозиції України, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз робота над текстом завершена. Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції, декларації. Вона буде відкрита для приєднання інших країн і після завершення саміту.... Текст збалансований, усі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", - сказав Кулеба журналістам у неділю в Бюргенштоку.

За його словами, є інформація, що кілька країн проводять аналіз спільного комюніке і "вони готові приєднатися до нього, хоча їх немає зараз на саміті".

За повідомленням Reuters, у попередньому тексті комюніке саміту щодо України зафіксовано згоду учасників саміту за такими 3 аспектами:

Необхідно посилити безпеку в галузі використання ядерної енергії - зокрема на Запорізькій АЕС, яка має працювати відповідно до вимог МАГАТЕ і під його наглядом.

Необхідно також гарантувати безпеку торгового судноплавства в Чорному та Азовському морях. Атаки на торгові судна і цивільні торгові порти неприйнятні, і продовольча безпека не повинна використовуватися у військових цілях.

По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені за допомогою обміну "всіх на всіх", всі депортовані українські діти і дорослі цивільні особи мають повернутися додому.

Крім того, учасники саміту вважають, що "досягнення миру потребує участі та діалогу між усіма сторонами"; тому вирішено "вжити в майбутньому конкретних кроків у вищезгаданих сферах за подальшої участі представників усіх сторін".

"Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може і слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", - йдеться в проєкті комюніке саміту.

Теги: #саміт_миру #декларація

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