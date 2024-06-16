Україна та Палау встановили дипломатичні відносини

На полях Глобального саміту миру в Швейцарії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Палау Сурангелом Віппсом-молодшим.

Як повідомляє Офіс президента, у присутності лідерів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар Палау Густав Айтаро підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Зустріч президентів стала першим контактом на найвищому рівні між Україною та Палау.

Зеленський подякував Сурангелу Віппсу-молодшому за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України й запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру "Екологічна безпека". "Дуже важливо, що ви знайшли можливість прибути на Саміт миру. Дякую за вашу чітку позицію. Питання, які обговорюються на саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу", - сказав глава Української держави.

Зеленський розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС, і зазначив, що окупанти зберігають на території електростанції зброю та вибухівку, а також примушують до роботи український персонал.

Він також наголосив на важливості об'єднання країн світу навколо міжнародної коаліції за повернення українських дітей.