Без світла через негоду 21 населений пункт у трьох областях, відключень е/е не прогнозується - Міненерго

Через негоду в Україні знеструмлений 21 населений пункт: у Київській області - 13, Черкаській - сім, Чернігівській - один, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його щоденним оновленням у телеграмі в неділю, також знеструмлювалася підстанція, до якої приєднані побутові споживачі, під час обстрілу в Донецькій області.

Загалом в енергосистемі відключень через дефіцит е/е, як і анонсувалося в суботу, поки що не прогнозується з огляду на зниження споживання у вихідний день. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено, зазначає Міненерго.

Імпорт е/е в неділю становить 33,4 тис. МВт-год, що майже на 5% менше від учорашнього показника, коли було встановлено черговий рекорд, принаймні, цього року, у 35,6 тис. МВт-год на добу.

Експорту немає тривалий час.

Міненерго додало, що вчора Україна за запитом Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни, але водночас для дотримання безпечної роботи системи передачі та запобігання перевантаженню мережі вдень у західних регіонах обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ.