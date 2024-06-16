Події

09:12 16.06.2024

Росіяни 8 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

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Росіяни 8 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

Російські війська вісім разів обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області, повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

По Великописарівській ворог гатив із мінометів (9 вибухів) і з ворожого БПЛА скинув боєприпаси типу ВОГ (2 вибухи). На територію Есманьської громади росіяни скинули три міни. У Хотінській зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів).

Середино-Будська громада зазнала ворожої атаки FPV-дрона (1 вибух).

Теги: #сумська_область #обстріли

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