Окупанти за добу втратили 1160 осіб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1160 окупантів, 6 бронемашин, 58 артсистем, 11 БПЛА, а також 59 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06. 24 орієнтовно склали особового складу - близько 526310 (+1160) осіб, танків - 7956 (+0) од, бойових броньованих машин - 15269 (+6) од, артилерійських систем - 13913 (+58) од, РСЗВ - 1104 (+1) од, засобів ППО - 853 (+0) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11159 (+11), крилаті ракети - 2296 (+3), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18967 (+56) од, спеціальна техніка - 2325 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.