Події

21:08 15.06.2024

Україна починає шлях до миру з позиції сили - президент Фінляндії

2 хв читати
Україна починає шлях до миру з позиції сили - президент Фінляндії

Україна починає свій шлях до миру з позиції сили, і той факт, що Саміт миру зібрав представників понад 100 країн, є досягненням, заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Я думаю, що за межами цієї зали знайдеться чимало цинічних людей, які подумають: чи є сенс у проведенні Саміту з питань миру? І для них, я думаю, проста відповідь полягає в тому, що, по суті, якщо ви не говорите про мир, ви не зможете його досягти. І той факт, що тут зібралися представники понад 100 країн, я думаю, сам по собі є досягненням", - сказав Стубб на пленарному засіданні Саміту миру.

Також фінський президент заявив, що вважає цей тиждень вдалим для миру. "Чому? Через цей Саміт миру, через саміт "Великої сімки", через переговори ЄС щодо України, які розпочалися цього тижня, і через підтримку, яку наші союзники по НАТО надають Україні".

"Тому я думаю, що Україна починає цей шлях до миру з позиції сили, набагато потужнішої, ніж три тижні тому, не кажучи вже про три місяці тому", - наголосив він.

Крім того, Стубб звернувся до тих лідерів, які не приїхали на Саміт миру: "Ви маєте розуміти, що багато хто з нас (фінів - ІФ-У) занепокоєний". "У нас 1300 кілометрів кордону з Росією. З 1300-х років у нас було понад 30 воєн і сутичок із Росією. Росія вторглася до Фінляндії під час Другої світової війни, і ми втратили 10% своєї території, включно з землею, де народилися мої бабуся і дідусь і де народився мій батько. Ось чому реакція з нашого боку була такою лютою".

Президент Фінляндії на завершення закликав "якнайшвидше провести подальші заходи за підсумками цієї зустрічі у Швейцарії, тому що мир дуже рідко буває кінцевою метою. Це завжди процес... Тому я сподіваюся, що цей саміт стане першим кроком на шляху до миру".

 

 

 

Теги: #саміт_миру #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:08 15.06.2024
Президент Гани: Українська формула миру є ключовою рамкою для досягнення тривалого миру

Президент Гани: Українська формула миру є ключовою рамкою для досягнення тривалого миру

20:59 15.06.2024
Глава МЗС Саудівської Аравії: Серйозні переговори на шляху до миру потребуватимуть важких компромісів

Глава МЗС Саудівської Аравії: Серйозні переговори на шляху до миру потребуватимуть важких компромісів

20:52 15.06.2024
Територіальні поступки України не принесуть мир - Каллас

Територіальні поступки України не принесуть мир - Каллас

20:45 15.06.2024
Будь-який майбутній діалог із РФ має базуватися на міжнародному праві та статуті ООН, і саме Україна має вирішити, коли він стане можливим, - голова Європарламенту

Будь-який майбутній діалог із РФ має базуватися на міжнародному праві та статуті ООН, і саме Україна має вирішити, коли він стане можливим, - голова Європарламенту

20:38 15.06.2024
Дуда: Україна має повне право захищати свій суверенітет у будь-який спосіб, який співвідноситься з міжнародним правом

Дуда: Україна має повне право захищати свій суверенітет у будь-який спосіб, який співвідноситься з міжнародним правом

20:34 15.06.2024
Напад на Україну був незаконним, але одностороннє використання російських активів також незаконне - президент Кенії

Напад на Україну був незаконним, але одностороннє використання російських активів також незаконне - президент Кенії

20:31 15.06.2024
Позиція Катару спирається на принципи ООН і недоторканність кордонів у вирішенні "українсько-російського конфлікту"

Позиція Катару спирається на принципи ООН і недоторканність кордонів у вирішенні "українсько-російського конфлікту"

20:24 15.06.2024
Японія посилить підтримку України в енергетичній сфері та розмінуванні

Японія посилить підтримку України в енергетичній сфері та розмінуванні

20:23 15.06.2024
Настав час забезпечити справедливий і тривалий мир, на який заслуговує Україна - прем'єр Іспанії Санчес

Настав час забезпечити справедливий і тривалий мир, на який заслуговує Україна - прем'єр Іспанії Санчес

20:07 15.06.2024
Шольц: Занепокоєння безпекою у світі не виправдовує вторгнення, давайте шукати "дорожню карту"

Шольц: Занепокоєння безпекою у світі не виправдовує вторгнення, давайте шукати "дорожню карту"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президентка Швейцарії: У нас немає ілюзій, що досягнемо остаточного взаєморозуміння на цьому Саміті миру

На першому Саміті миру ми маємо визначитися, як досягти справедливого миру, щоб уже на другому зафіксувати реальне закінчення війни - Зеленський

Зеленський про Саміт миру: Нам вдалося уникнути однієї з найстрашніших речей, а саме поділу світу на протилежні табори

На Саміті миру у Швейцарії вдалося в підсумку об'єднати 101 країну та міжнародну організацію - Зеленський

Зеленський: На Саміті миру ми побачимо, як твориться історія

ОСТАННЄ

Троє загиблих і п'ятеро поранених у результаті обстрілу окупантами села у Волноваському районі Донецької області касетними боєприпасами в день Саміту миру

Країни ЄС не будуть безпосередньо надавати $50 млрд кредит Україні за рахунок російських активів - прем'єрка Італії

На покровський напрямок припадає понад третина штурмових дій окупантів

Президентка Швейцарії: Ми добре розуміємо, що мирний процес без Росії немислимий

Президентка Швейцарії: У нас немає ілюзій, що досягнемо остаточного взаєморозуміння на цьому Саміті миру

Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм

На першому Саміті миру ми маємо визначитися, як досягти справедливого миру, щоб уже на другому зафіксувати реальне закінчення війни - Зеленський

Зеленський про Саміт миру: Нам вдалося уникнути однієї з найстрашніших речей, а саме поділу світу на протилежні табори

Боррель про звернення Путіна: Агресія РФ не демонструє реального інтересу до миру

Важелі впливу на Росію є, і вони точно будуть ефективними - Жовква

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА