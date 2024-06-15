Україна починає шлях до миру з позиції сили - президент Фінляндії

Україна починає свій шлях до миру з позиції сили, і той факт, що Саміт миру зібрав представників понад 100 країн, є досягненням, заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Я думаю, що за межами цієї зали знайдеться чимало цинічних людей, які подумають: чи є сенс у проведенні Саміту з питань миру? І для них, я думаю, проста відповідь полягає в тому, що, по суті, якщо ви не говорите про мир, ви не зможете його досягти. І той факт, що тут зібралися представники понад 100 країн, я думаю, сам по собі є досягненням", - сказав Стубб на пленарному засіданні Саміту миру.

Також фінський президент заявив, що вважає цей тиждень вдалим для миру. "Чому? Через цей Саміт миру, через саміт "Великої сімки", через переговори ЄС щодо України, які розпочалися цього тижня, і через підтримку, яку наші союзники по НАТО надають Україні".

"Тому я думаю, що Україна починає цей шлях до миру з позиції сили, набагато потужнішої, ніж три тижні тому, не кажучи вже про три місяці тому", - наголосив він.

Крім того, Стубб звернувся до тих лідерів, які не приїхали на Саміт миру: "Ви маєте розуміти, що багато хто з нас (фінів - ІФ-У) занепокоєний". "У нас 1300 кілометрів кордону з Росією. З 1300-х років у нас було понад 30 воєн і сутичок із Росією. Росія вторглася до Фінляндії під час Другої світової війни, і ми втратили 10% своєї території, включно з землею, де народилися мої бабуся і дідусь і де народився мій батько. Ось чому реакція з нашого боку була такою лютою".

Президент Фінляндії на завершення закликав "якнайшвидше провести подальші заходи за підсумками цієї зустрічі у Швейцарії, тому що мир дуже рідко буває кінцевою метою. Це завжди процес... Тому я сподіваюся, що цей саміт стане першим кроком на шляху до миру".