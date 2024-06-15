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20:08 15.06.2024

Країни ЄС не будуть безпосередньо надавати $50 млрд кредит Україні за рахунок російських активів - прем'єрка Італії

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Країни ЄС не будуть безпосередньо надавати $50 млрд кредит Україні за рахунок російських активів - прем'єрка Італії

Європейські країни не братимуть безпосередньої участі в позиці $50 млрд для України, яку виділять за рахунок доходів на заморожені російські активи, з огляду на той факт, що всі ці активи заморожені в Європі, заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

"Уже оголошено про позику в $50 млрд, яку буде надано Сполученими Штатами, потім Канада, Велика Британія і, можливо, Японія, в межах її наявних конституційних обмежень, оголосили, що вони також хочуть узяти участь", - сказала вона на пресконференції за підсумками Саміту G7 у суботу.

"Наразі європейські країни не беруть участі в цій позиці, враховуючи також той факт, що всі ці активи заморожені в Європі. Тому Європа вже робить свій внесок, визначаючи механізм гарантій для погашення цього кредиту, - додала прем'єрка Італії, яка головує в G7.

Мелоні додала, що це питання має бути розглянуте Європейською Радою і технічно має бути врегульоване європейськими міністрами фінансів.

Відповідаючи на запитання про ризик розморожування російських активів для механізму такого кредиту, прем'єрка Італії наголосила, що оскільки їх заморожено через санкції, а санкції пов'язані з агресією проти України, то, на її думку, активи буде розморожено тільки в разі мирного процесу.

"Але я вважаю, що в разі мирного процесу нам також доведеться домовлятися про те, хто платитиме за збитки, завдані Україні", - зазначила Мелоні.

Вона також зазначила, що рішення цього Саміту G7 підтверджують, що країни G7, як і раніше, дотримуються комплексного і єдиного підходу, щоб допомогти Україні, яка зазнала нападу, дивитися в майбутнє.

За її словами, рішення про додаткову підтримку в розмірі $50 млн за рахунок додаткового прибутку, отриманого від заморожених російських активів, важливий приклад. Водночас, додала вона, рішення необхідно буде доопрацювати з погляду необхідних технічних деталей, беручи до уваги базову структуру, яка вже ухвалена на рівні Європейського Союзу.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки необхідно", - підсумувала прем'єрка Італії.

Як повідомлялося, у підсумковому комюніке Саміту країн "Великої сімки" (G7) 14 червня було заявлено, що країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування до кінця 2024 року на оборону, бюджет і відновлення за рахунок доходів від заморожених російських активів без шкоди для інших внесків.

"З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від Росії G7 запустить кредити для прискорення надзвичайних доходів (ERA) для України, щоб надати Україні додаткове фінансування на суму близько $50 млрд до кінця року", - йдеться в документі.

Зазначалося, що це фінансування обслуговуватиметься і погашатиметься майбутніми потоками надзвичайних доходів, які виникають унаслідок іммобілізації російських суверенних активів, що перебувають у ЄС та інших відповідних юрисдикціях.

"Для цього ми працюватимемо над отриманням дозволу в цих юрисдикціях на використання майбутніх потоків цих надзвичайних доходів для обслуговування та погашення кредитів. Ми підтверджуємо, що згідно з усіма застосовними законами і нашими відповідними правовими системами суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, допоки Росія не припинить своєї агресії і не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні. Ми зберігатимемо солідарність у нашому прагненні надати цю підтримку Україні", - наголошувалося в комюніке.

 

 

 

Теги: #кредит #мелоні #італія

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