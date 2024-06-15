Президентка Швейцарії: Ми добре розуміємо, що мирний процес без Росії немислимий

Для досягнення довгострокового рішення про мир РФ повинна брати участь у мирному процесі, заявляє президентка Швейцарської конфедерації Віола Амгерд.

"Швейцарія є партнером миру і діалогу. Як нейтральна країна ми спираємося на давні традиції солідарності та добрих послуг. Гармонійне співіснування націй - це не просто благородна мета. Прагнення до справедливого та мирного міжнародного порядку є зобов'язанням, що викладено в нашій Конституції", - сказала вона на першому пленарному засіданні в межах глобального Саміту миру.

Вона зазначила: "Щоб виконати це зобов'язання і поважати нашу традицію, мій уряд прийняв прохання Зеленського щодо проведення цього саміту. Наша мета - запустити широко підтримуваний процес, у якому голоси з усіх куточків світу зможуть обговорити свої ідеї та думки".

За словами Амгерд, прийняття країнами такої пропозиції доводить, що такий підхід був правильним.

Водночас президентка Швейцарії висловила переконання в тому, що РФ має бути учасником мирного процесу. "Ми добре розуміємо, що мирний процес без Росії немислимий. Довгострокове рішення має включати обидві сторони. Як міжнародна спільнота ми можемо допомогти прокласти цей шлях", - заявила Амгерд.