Події

19:11 15.06.2024

Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм

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Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм
Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм і подякував йому за гуманітарну підтримку України та за молитви за мир і допомогу українцям.

"Дуже важливо, що ви сьогодні з нами на Саміті миру. Дякую за гуманітарну підтримку, особливо в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Дякую за молитви за мир та допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Це дуже важливо для нас", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

У повідомленні на сайті президента України зазначається, що Зеленський висловив подяку Патріарху Варфоломію за залучення країн світу до участі в Глобальному саміті миру.

Глава держави відзначив зусилля Його Всесвятості щодо сприяння у розвитку та зміцненні православ'я в Україні та діалог із духовенством країн світу й державами-партнерами в цьому питанні.

 

 

Теги: #варфоломій #зеленський #патріарх

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