Кулеба у Швейцарії зустрівся з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Швейцарії провів зустріч із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном, подякував за участь у Глобальному саміті миру та обговорив із ним шляхи поглиблення співпраці.

"У Швейцарії я зустрівся зі своїм іракським колегою Фуадом Хусейном і подякував Іраку за принципову позицію та участь у Глобальному саміті миру", - написав Кулеба в телеграм-каналі в суботу.

За підсумками зустрічі Кулеба повідомив, що вони з Фуадом Хусейном дійшли згоди, "що цей Саміт є першим кроком на шляху до досягнення справедливого миру в Україні на основі принципів Статуту ООН".

Кулеба також повідомив, що під час зустрічі вони обговорили шляхи поглиблення відносин між Україною та Іраком, зокрема "у сфері політичного діалогу, економічного співробітництва та міжпарламентського діалогу".