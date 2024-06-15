Єрмак: Кількість країн, які прибули на Саміт миру, - це вже великий успіх

Українська делегація очікує, що Саміт миру у Швейцарії мине успішно, і сама кількість держав-учасниць є успіхом, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Те, про що багато хто говорив зі скепсисом лише два роки тому, коли президент анонсував українську Формулу миру - це відбувається. Відбувається в присутності та за участю понад ста держав і міжнародних організацій, які тут переважно на рівні лідерів країн та урядів. І це вже результат. Усе, що робила і, на жаль, продовжує робити навіть у ці останні години Росія для того щоб зірвати, зіпсувати (Саміт миру - ІФ-У) їм не вдалося", - наголосив Єрмак, коментуючи початок саміту в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що на порядку денному саміту три пункти Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених і депортованих.

"І це дуже добре, тому що така кількість держав, які тут у Швейцарії будуть говорити сьогодні-завтра, про українську Формулу миру, про те як припинити війну, як принести на нашу землю справедливий, чесний мир, побудований на нормах міжнародного права, на нормах Статуту ООН", - наголосив Єрмак.

"Очікування хороші, але ви знаєте, що на війні ми віримо справам, не тільки словам, але вже те, що тут сьогодні збирається така кількість держав - це вже великий успіх. І, безумовно, буде продовження цього, на цьому це не зупиняється, і наша робота з партнерами триватиме до нашої перемоги, до припинення війни, до відновлення нашої територіальної цілісності, до повернення наших військовополонених і відповідальності держави-агресора", - додав він.