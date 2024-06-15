Росіяни продовжують атакувати на сході України, завдано 12 авіаударів - Генштаб ЗСУ

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Від початку поточної доби на лінії фронту відбулося 31 зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 18 дронів-камікадзе", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

На Харківському напрямку від початку доби російські терористи тричі намагалися потіснити українські підрозділи з позицій. Біля Тихого атаку відбито. Триває бій у двох локаціях у районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку станом на 10:00 тривають п'ять бойових зіткнень. У районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку противник атакує українських воїнів біля Роздолівки. Триває бій. Ворог успіху не має.

На Курахівському напрямку успішно відбито п'ять спроб ворога вклинитися в українську оборону неподалік Побєди та Парасковіївки.

Від початку доби на Времівському напрямку українські воїни відбивають атаку в Старомайорському районі. Ситуація контрольована. Біля Урожайного та Водяного чотири бойові зіткнення вже завершилися. Противник зазнав втрат і перегруповується.

В Оріхівському напрямку ворог зробив дві невдалі спроби витіснити українських воїнів із позицій у районі Малої Токмачки та Роботиного. Втрати окупантів уточнюються.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.