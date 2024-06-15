Події

08:40 15.06.2024

Окупанти за ніч обстріляли шість громад Сумської області

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Окупанти за ніч обстріляли шість громад Сумської області

Окупанти за ніч і ранок суботи 14 разів обстріляли з різних видів озброєння шість прикордонних громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в телеграм-каналі станом на 08:00 суботи.

Як зазначається в повідомленні: "Вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади".

За даними ОВА, у Краснопільській громаді зафіксовано обстріл із використанням 1 FPV дрона (1 вибух). мінометний (1 вибух), артилерійський обстріл (1 вибух).

Обстрілу з використанням FPV дронів піддалася Есманьська (2 вибухи) і Середино-Будська (3 вибухи) громади.

Під мінометним вогнем опинилися Хотінська (10 вибухів), Білопільська (4 міни) і Великописарівська (4 вибухи) громади.

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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