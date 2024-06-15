Окупанти за ніч обстріляли шість громад Сумської області

Окупанти за ніч і ранок суботи 14 разів обстріляли з різних видів озброєння шість прикордонних громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в телеграм-каналі станом на 08:00 суботи.

Як зазначається в повідомленні: "Вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади".

За даними ОВА, у Краснопільській громаді зафіксовано обстріл із використанням 1 FPV дрона (1 вибух). мінометний (1 вибух), артилерійський обстріл (1 вибух).

Обстрілу з використанням FPV дронів піддалася Есманьська (2 вибухи) і Середино-Будська (3 вибухи) громади.

Під мінометним вогнем опинилися Хотінська (10 вибухів), Білопільська (4 міни) і Великописарівська (4 вибухи) громади.