Події

08:28 15.06.2024

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів загинув один мешканець, один - поранений, є руйнування

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У Херсонській області за добу у результаті обстрілів загинув один мешканець, один - поранений, є руйнування

У Херсонській області за минулу добу через обстріли загинув один мешканець, ще один поранений, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Новокаїри, Тягинка, Дудчани, Станіслав, Велетенське, Качкарівка, Олександрівка, Білозерка, Берислав, Янтарне, Бургунка, Кізомис, Ольгівка, Львове, Токарівка, Придніпровське, Новодмитрівка та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще одна - отримала поранення", - уточнив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в автомийку, автомобільний гараж, екскаватор і приватний автомобіль.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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