Унаслідок обстрілів у Дніпропетровській області є руйнування - голова ОВА

У п'ятницю ввечері та в суботу вранці ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області, із залученням дронів і артилерії, унаслідок обстрілу пошкоджено заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінію електропередач, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджено заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінію електропередач", - написав він у телеграм-каналі.

Загиблих і постраждалих немає.