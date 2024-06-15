Події

07:45 15.06.2024

Унаслідок обстрілів у Дніпропетровській області є руйнування - голова ОВА

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У п'ятницю ввечері та в суботу вранці ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області, із залученням дронів і артилерії, унаслідок обстрілу пошкоджено заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінію електропередач, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджено заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінію електропередач", - написав він у телеграм-каналі.

Загиблих і постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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