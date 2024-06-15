У Чорному морі перебуває один, в Азовському - три кораблі, носії "Калібрів"

РФ вивела в Чорне море один бойовий корабель - носій крилатих ракет "Калібр", а в Азовському морі перебувають три ракетоносці, загальний залп до 28 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в суботу вранці.

"Станом на 06:40 15.06. 2024: у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 24 ракет; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 12 ракет", - ідеться в Телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 8 суден, із них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 8 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор.