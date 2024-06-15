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06:49 15.06.2024

Принцеса Уельська, уроджена Кейт Міддлтон, робить "успіхи в лікуванні" і буде присутня на королівському заході

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Принцеса Уельська, уроджена Кейт Міддлтон, робить "успіхи в лікуванні" і буде присутня на королівському заході
Фото: Wikipedia

Принцеса Уельська заявила, що має "хороший прогрес" у лікуванні після діагностування раку, і в суботу вона візьме участь у церемонії Trooping the Colour. Це буде її перша публічна поява цього року після постановки діагнозу та операції на черевній порожнині у січні, повідомляє ВВС у п'ятницю.

В особистому посланні принцеса каже, що її лікування все ще триває і триватиме ще кілька місяців.

Це найповніша інформація про стан здоров'я Кейт відтоді, як у березні вона повідомила, що хвора на рак. Однак позитивне послання не позбавлене обережності.

"Як відомо всім, хто проходить курс хіміотерапії, бувають хороші та погані дні", - каже вона.

"У погані дні ви відчуваєте слабкість, втому, і вам доводиться поступатися своєму тілу, щоб воно відпочило. Але в добрі дні, коли ти почуваєшся сильнішим, ти хочеш отримати максимум користі зі свого самопочуття", - каже принцеса.

"Я вчуся бути терплячою, особливо в умовах невизначеності. Я приймаю кожен день таким, яким він приходить, прислухаюся до свого тіла і дозволяю собі взяти цей необхідний час для одужання".

На церемонії Trooping the Colour принцеса братиме участь у параді карет разом зі своїми дітьми та стане частиною сімейної групи, що махає з балкону Букінгемського палацу.

Trooping the Colour є частиною церемоніальних заходів, що розпочинаються парадом Кінної гвардії на честь дня народження монарха, що відбудеться цього року у суботу, 15 червня. Представник палацу сказав, що король Чарльз III "раді, що принцеса зможе бути присутнім на завтрашніх заходах".

Принцеса також висловила свою подяку за повідомлення про підтримку з боку громадськості під час її хвороби, сказавши, що вона була "приголомшена" підтримкою.

"Для нас із Вільямом це справді мало величезне значення і допомогло нам обом пережити важкі часи", - йдеться у посланні принцеси.

Теги: #принцеса #лікування #велика_британія

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