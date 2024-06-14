На фронті сталося 81 бойове зіткнення, з них 29 – на Покровському напрямку

Станом на 22:00 п'ятниці кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 81, найгострішою була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з зведенням, на Покровському напрямку агресор вчинив 29 штурмових та наступальних дій. Загалом 17 атак на напрямі українські захисники вже відбили, ще 12 бойових зіткнень – продовжуються. Ситуація складна, але контрольована силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення поступу супротивника в глибину української території.

"Інтенсивно атакує ворог українських захисників у Покровському напрямку... За наявною нині інформацією, сьогодні втрати агресора на цьому напрямку склали 263 людини вбитими і пораненими. До того ж кілька оккупантів здалися в полон. Знищено один танк, три артилерійські системи, вісім автомобілів та п'ять бойових броньованих машин. Крім того, було пошкоджено два автомобілі, п'ять ББМ, два танки та три ворожі гармати", - уточнюється у зведенні.

На Курахівському напрямку нині налічується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак супротивника, чотири – ще тривають.

Повідомляється, що 10 бойових зіткнень із окупантами сталося на Куп'янському напрямку. Ворог намагався покращити тактичне становище у районах населених пунктів Петропавлівка, Сіньківка та Піщане. Неподалік Сіньківки всі штурми ворога відбиті, в районах Петропавлівки та Піщаного ще тривають бої.

На Лиманському напрямі протягом дня російські війська 9 разів атакували наші позиції у районах Греківки, Тернов і Невського. Ситуація контрольована – чотири бойові зіткнення завершилися, а п'ять – ще тривають.

На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбиті.

На Краматорському напрямі активність противника у районі Андріївки успіху не мала.

"На інших напрямках без особливих змін – ворог успіху не мав, втрати наших територій та позицій не допущені", – уточнив Генштаб.